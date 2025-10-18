Le roi Grenouille 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 14h30.

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-18 14:30:00

Spectacle d’après les Frères Grimm et Alphonse Daudet.Enfants

Il était une fois une princesse capricieuse qui ne tenait pas ses promesses, un honnête palmipède bien décidé à se faire respecter, et une chèvre éprise de liberté qui voulait fuir, au péril de sa vie, son enclos familier…







Le Roi Grenouille et la Chèvre de Monsieur Seguin ont ceci en commun qu’ils interrogent le libre-arbitre et la difficulté de son exercice. D’un côté, la princesse se voit contrainte par son père d’assumer les conséquences de la promesse faite à la grenouille, et de l’autre, la chèvre s’engage à corps perdu dans un choix qui la mènera

à sa perte.





Spectacle de la Compagnie Badaboum Théâtre, mis en scène par Jonathan Bidot, avec Jonathan Bidot, Nolwenn Moreau, Peggy Péneau. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com

