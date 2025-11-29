Le Roi Lear Place du Golhérez Auray

Le Roi Lear Place du Golhérez Auray samedi 29 novembre 2025.

Le Roi Lear

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 22:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Théâtre

Dès 13 ans

Après Peter Pan, présenté en novembre 2023 à Athéna, le Théâtre Amer revient avec une nouvelle adaptation Le Roi Lear de William Shakespeare.

Un esprit de troupe souffle sur ce Roi Lear. Mathieu Coblentz, entouré d’une dizaine de comédien·ne·s et musicien·ne·s avec qui il partage son univers artistique, s’empare de ce texte immense pour livrer une version épique de la tragédie shakespearienne. Dans un univers ancien où la Grande Bretagne s’appelait encore l’île de Bretagne, les acteurs et actrices incarnent l’histoire de ce roi ayant semé le chaos par orgueil.

Sur un plateau épuré, ayant pour principal décor le texte et le jeu, les familles de Lear, de Cornouailles, d’Albany et de Gloucester se déchirent, espérant toutes obtenir leur part du royaume. Quand les masques tombent, la trahison et la folie s’invitent sur scène, révélant une interrogation centrale comment agit-on devant les béances, les gouffres que fait naître une malédiction familiale ?

Plusieurs siècles après l’écriture du Roi Lear, les mécanismes de l’être humain semblent répondre aux mêmes pulsions. Abominables au premier abord, les personnages sont regardés par le prisme de l’ambiguïté par Mathieu Coblentz. En reflétant le visage déformé de notre société, leur fonction ne serait-elle pas finalement de nous mettre en garde contre l’avidité et la monstruosité naissant de l’exercice du pouvoir et de toute domination ?

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Roi Lear Auray a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon