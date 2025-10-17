Le Roi Lear Château-Thierry

Le Roi Lear Château-Thierry vendredi 17 octobre 2025.

Le Roi Lear

2 avenue Lauconnois Château-Thierry Aisne

Début : 2025-10-17 20:30:00

2025-10-17

Tragédie de W. Shakespeare

Compagnie Les Empires de la Lune (dir. Frank Desmaroux)

Palais des Rencontres Chateau-Thierry

Vendredi 17 octobre à 20h30

Dans la grande salle du palais des rois de l’île de Bretagne, le vieux roi Lear réunit ses filles, leurs maris et son fidèle ami le comte de Kent. Il annonce son désir de se retirer du pouvoir et sa décision de diviser son royaume entre ses trois filles, Goneril mariée au duc d’Albany, Régane épouse de Cornouailles et Cordélia, la plus jeune, courtisée par le duc de Bourgogne et le roi de France.

La plus large part sera offerte à celle qui saura lui déclarer qu’elle l’aime le mieux. Alors que les deux aînées n’hésitent pas à jouer la carte de la flagornerie, Cordélia se montre sobre et sincère en affirmant qu’elle devra un jour la moitié de son affection à un futur mari bien qu’elle aime profondément son père. Blessé par cette réserve qui pique d’autant plus son orgueil qu’elle émane de son enfant préférée, Lear déshérite Cordélia.

Longtemps considérée comme sombre, explorant la profondeur des souffrances et du désespoir humain, la représentation théâtrale du Roi Lear a fortement influencé le drame moderne. 10 .

2 avenue Lauconnois Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 41 82 35 festival@festival-jeandelafontaine.com

