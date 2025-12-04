Le Roi Lear Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 22:10:00

2025-12-04

Théâtre Amer Mathieu Coblentz

Théâtre. Tout public, dès 13 ans

Mathieu Coblentz, entouré de sa troupe de sept interprètes à la fois comédiens et musiciens, livre une version épique de la tragédie shakespearienne. Il installe son adaptation libre et accessible dans une esthétique inspirée du théâtre de tréteaux où se côtoient splendeurs baroques et cabaret glam rock. Avec force et humour, il recrée la démesure de l’époque du dramaturge autour de ce roi ayant semé le chaos par orgueil.

Dans le palais de l’île de Bretagne, le vieux Roi Lear réunit ses trois filles et son fidèle ami le comte de Kent et annonce son désir d’abandonner le pouvoir. Avant de procéder au partage du royaume, il exige de ses filles qu’elles déclarent publiquement leur amour filial. Celle qui le lui dira le mieux héritera de la plus grande part. Si Goneril et Régane se soumettent et lui servent le discours espéré, Cordélia, sa préférée, ne cède pas à l’hypocrisie.

Elle devra un jour la moitié de son affection à un futur mari. Lear, fou de jalousie, la renie et la chasse sans se douter du chaos politique qu’il déclenche et qui emportera sa raison.

Succession, trahison, famille, conflit intergénérationnel et lutte pour l’égalité sont au cœur de cette pièce monument et résonnent encore aujourd’hui. Ils illustrent le passage d’un monde régi par des structures archaïques et patriarcales à une modernité en quête de renouveau. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

