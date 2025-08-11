Le Roi Lear Théâtre, Création Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Le Roi Lear Théâtre, Création Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp mardi 3 février 2026.

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 22:00:00

2026-02-03

Dans la grande salle du Palais des rois de l’île de Bretagne, le vieux roi Lear

réunit ses trois filles et son fidèle ami le comte de Kent. Il leur annonce son

désir d’abandonner le pouvoir et sa décision de diviser son royaume entre

elles. Avant de procéder au partage, il demande à ses filles de déclarer

publiquement leur amour filial La plus large part sera offerte à celle qui lui dira le mieux . Si les deux aînées Goneril et Régane se soumettent et offrent tout leur amour à leur père, Cordélia se montre sobre et sincère en affirmant qu’elle devra un jour la moitié de son affection à un futur mari. Lear, devenu fou de jalousie, la renie et la chasse sans se douter du chaos politique qu’il va déclencher et qui va emporter sa raison. Un esprit de troupe souffle sur ce Roi Lear. Mathieu Coblentz, entouré de sept comédiens et musiciens et de son équipe de créateurs, s’empare de ce texte immense pour livrer une version épique de la tragédie shakespearienne. Dans un univers esthétique empli de démesure, où se côtoient splendeurs baroques et cabaret glam rock, les acteurs et actrices incarnent l’histoire de ce roi ayant semé le chaos par orgueil. Tout public dès 13 ans. .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

