Le Roi Lear | Théâtre l’Archipel Fouesnant

Le Roi Lear | Théâtre l’Archipel Fouesnant mardi 2 décembre 2025.

Le Roi Lear | Théâtre

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:00:00

fin : 2025-12-02 20:30:00

Date(s) :

2025-12-02

Théâtre Amer | Mathieu Coblentz | d’après William Shakespeare

Un esprit de troupe souffle sur ce Roi Lear. Mathieu Coblentz, entouré de sept comédien·ne·s et musicien·ne·s, s’empare de cette tragédie shakespearienne pour en livrer une version épique.

Dans un univers esthétique empli de démesure, où se côtoient splendeurs baroque et cabaret glam rock, les interprètes incarnent, en mots et en musique, l’histoire de ce roi ayant semé le chaos par orgueil.

Lear décide de répartir son royaume entre ses trois filles à la mesure de leur amour pour lui. La cadette refuse de se prêter au concours de flatterie et se contente d’une parole sincère. Le roi la renie sans se douter du chaos politique que cela va provoquer et de la folie qui va s’emparer de lui. La traduction d’Emmanuel Suarez restitue admirablement la richesse et la folie de la langue shakespearienne. Abominables au premier abord, les personnages se révèlent ambigus. En reflétant le visage de notre société, leur fonction ne serait-elle pas finalement de nous mettre en garde contre l’avidité et la monstruosité naissant de l’exercice du pouvoir et de la domination ?

Deux représentations du spectacle mardi 2 décembre à 14h00 et 20h30 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Roi Lear | Théâtre Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN