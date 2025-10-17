Le Roi LearLe Roi Lear Château-Thierry

Le Roi LearLe Roi Lear Château-Thierry vendredi 17 octobre 2025.

Le Roi LearLe Roi Lear

Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Dans le cadre du Festival Jean de La Fontaine, la pièce Le Roi Lear sera jouée le vendredi 17 octobre à 20h30 au Palais des Rencontres. Ce grand classique de Shakespeare promet une soirée intense et captivante, portée par une mise en scène puissante et actuelle. Une belle occasion de vivre le théâtre dans toute sa force dramatique.

Par la compagnie Les Empires de la Lune

Un dépouillement duquel tout peut renaître. Un vent de carnaval s’engouffre sur le plateau du théâtre. Lear, le roi d’une grande puissance, inquiété de sa mort prochaine, se destitue pour figer le monde. Il distribue son pouvoir à ses filles en échange de leur amour. Dans ce jeu de fou, les cartes ne garantissent aucune place, aucun rôle et nous montrent la nature mouvante des choses, alors celles-ci recommencent, renaissent. Cette renaissance ne veut pas dire restauration des anciens dans leur ancienneté mais redécouvrir la source et se laisser, plus loin, ailleurs, emporté par le courant. J.C Ameisen.

Réservation et infos pratiques

Comment réserver ma place ?

En ligne réservez et imprimez vos billets directement depuis chez vous en cliquant ici !

À la billetterie du Palais des Rencontres Le soir des spectacles, l’accueil-billetterie est ouvert 1 heure avant le début de la représentation. Ouverture de la billetterie du Palais des Rencontres lundi 13h30 > 17h30 . Fermeture jours fériés, août et vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’Hiver, et de Printemps

Tarifs

12 € > 7 €

Gratuit pour les de 12 ans

Accès aux personnes à mobilité réduite

Le Palais des Rencontres est accessible aux personnes à mobilité réduite.

N’hésitez pas à nous préciser votre situation au moment de la réservation afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

MISE EN SCÈNE PAR FRANK DESMAROUX

Source Ville de Château-Thierry 0 .

Avenue de Lauconnois Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 81 03 44 palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Roi LearLe Roi Lear Château-Thierry a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne