LE ROI LION EN CONCERT THEATRE FEMINA Bordeaux

LE ROI LION EN CONCERT Début : 2026-02-22 à 20:00. Tarif : – euros.

DARK SMILE TICKETS PRÉSENTE : LE ROI LION EN CONCERTLa meilleure expérience de l’année : Le Roi Lion – Live in Concert Plongez dans la musique inoubliable du Roi Lion lors d’un concert spectaculaire en direct ! Du chaleureux « Can You Feel the Love Tonight » au joyeux « Hakuna Matata », en passant par le puissant « Circle of Life » d’Elton John, c’est la célébration de l’une des histoires les plus emblématiques de Disney. Présenté par des solistes vedettes des productions originales de Broadway et interprété par le célèbre Broadway Symphonic Orchestra & Choir, ce concert capture la magie, l’aventure et l’esprit des Terres de la Fierté. Découvrez la magie de l’Afrique et la musique intemporelle qui a inspiré des générations Achetez vos billets dès maintenant et faites partie de ce voyage extraordinaire au cœur de la savane. Contact PMR : pmr-femina@dstickets.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33