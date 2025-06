Le roi nu Périgueux 24 juin 2025 20:30

Dordogne

Le roi nu 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 20:30:00

fin : 2025-06-25 23:30:00

Date(s) :

2025-06-24

2025-06-25

Le Roi nu est une pièce en deux actes d’Evgueni Schwartz écrite en 1934 et dont l’intrigue est inspirée et adaptée de trois contes de Hans Christian Andersen, Les Habits neufs de l’empereur, Le Porcher (en) et La Princesse au petit pois. La pièce de Schwartz, comportant des allusions dangereuses sur Staline d’après les autorités soviétiques, a été publiée pour la première en 1960 seulement et n’a donc jamais été mise en scène au cours de la vie du dramaturge, mais lui a apporté une gloire posthume.

L’Afta (atelier de formation au théâtre amateur) est un atelier de théâtre qui se réunit tous les mercredis soirs d’octobre à juin au centre culturel de la Visitation à Périgueux. .

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93

