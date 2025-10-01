Le Roi qui n’aimait pas la musique Orchestre National des Pays de la Loire L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

Le Roi qui n’aimait pas la musique Orchestre National des Pays de la Loire

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 17:50:00

Date(s) :

2026-03-22

Conte musical 50 min. dès 6 ans

L’Orchestre National des Pays de la Loire nous raconte, en notes et en mots, l’histoire du Roi qui n’aimait pas la musique. Un conte tendre où la musique devient le plus beau des pouvoirs !

Il était une fois un roi bougon et jaloux qui régnait sur un petit peuple de musiciens. Mais lui… détestait la musique ! Il interdit à ses sujets de jouer la moindre note, plongeant le royaume dans le silence et la tristesse. Jusqu’au jour où un étrange voyageur et une douce fée proposèrent une solution inattendue apprendre au roi à jouer de la flûte ou du tambourin ! Portées par plus de 50 musiciens, les mélodies délicates et attachantes de Karol Beffa se mêlent à l’histoire poétique de Mathieu Laine, racontée par la voix malicieuse de Pierre Desvigne. La Caravane du Caire de Grétry et l’ouverture de L’Italienne à Alger de Rossini viendront compléter ce joli voyage musical à savourer en famille.

Distribution

Orchestre National des Pays de la Loire

Clément Lonca direction

Pierre Desvigne conteur

INSTANT FAMILLE

L’Entracte et le Conservatoire Hélène Affichard du Pays sabolien vous ont concocté un programme festif à partager entre petits et grands. Autour du spectacle, ateliers, concerts et présentations musicales et dansées seront au rendez-vous

Le programme sera disponible ultérieurement. .

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

