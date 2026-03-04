Le roi qui n’aimait pas la musique – Saison ONPL, Théâtre Graslin, Nantes
Le roi qui n’aimait pas la musique – Saison ONPL, Théâtre Graslin, Nantes mercredi 18 mars 2026.
Le roi qui n’aimait pas la musique – Saison ONPL Mercredi 18 mars, 19h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique
6 € moins de 25 ans / 12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T20:00:00+01:00
Concert familles à partir de 6 ans
Karol Beffa nous raconte ici l’histoire d’un roi bougon et jaloux qui règne sur un tout petit peuple de musiciens. Pourtant lui… déteste la musique ! Et comme il est le roi, il décide d’interdire à ses sujets de jouer la moindre note. Mais comment vivre sans musique ?
Alors que le petit royaume semble condamné au silence et à la tristesse la plus profonde, un étrange voyageur et une douce fée proposent une solution étonnante : si on apprenait au roi à jouer de la flûte ou du tambourin ?
La voix de Pierre Desvigne incarne avec justesse et sensibilité cette belle aventure interprétée par les musiciens de l’ONPL. Et pour voyager vers d’autres oasis, La Caravane du Caire de Grétry et l’ouverture de L’Italienne à Alger de Rossini viendront compléter ce joli plaidoyer pour la musique qu’aucune tyrannie ne pourra jamais museler.
Au programme :
André Grétry – Ouverture de La caravane du Caire – 4 min.
Karol Beffa – Le Roi qui n’aimait pas la musique, conte musical – 22 min.
Texte de Mathieu Laine
Pierre Desvigne, conteur
Gioachino Rossini – Ouverture de L’Italienne à Alger – 9 min.
Orchestre National des Pays de la Loire
Clément Lonca, direction
Durée : 50 min.
Théâtre Graslin 1T Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}]
Concert familles – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Pierre Desvigne © Pierre Acobas