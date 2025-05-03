LE ROI QUI N’AIMAIT TOUJOURS – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

LE ROI QUI N’AIMAIT TOUJOURS – LE CLASSIQUE DU DIMANCHE Début : 2026-03-22 à 11:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CLASSIQUE DU DIM – LE ROI QUI N’AIMAIT TOUJOURS Le Classique du DimancheTitre : Le Roi qui n’aimait toujours pas la musiqueSous-titre : Un conte musical avec Karol Beffa Date : Dimanche 22/03/2026 Horaire : 11h Distribution : Nicole Oliver, narrationKarol Beffa, pianoAxel de Jenlis, violoncelleJustina Zajancauskaite, violonJulien Elleouet, clarinetteKaro Pauwels, illustrationsGabriel Alloing, mise en scèneMathieu Laine, texteKarol Beffa, musique Chapeau : Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, découvrez une programmation familiale pour petits et grands mélomanes. Le Classique du Dimanche est un rendez-vous d’une heure top chrono pour s’émerveiller en famille : concerts pédagogiques ou participatifs, ciné-concerts, projets inédits…à l’Auditorium de La Seine Musicale la musique classique prend diverses formes et se raconte à hauteur d’enfant. Description : Vous avez réservé un excellent accueil à l’histoire de ce Roi bougon, autoritaire et jaloux, qui avait interdit à ses sujets, pourtant tous musiciens, de jouer de la musique. Mathieu Laine et Karol Beffa reviennent pour vous faire revivre cette aventure et vous raconter sa suite captivante à la découverte de la musique et des instruments : Le Roi qui n’aimait toujours pas la musique. Dans la deuxième partie du spectacle, le Roi conduit son peuple vers le Jazzikistan, un pays où la musique a le pouvoir de transformer les cœurs et de rendre heureux !Dans ce nouvel opus, le compositeur et improvisateur Karol Beffa, récompensé aux Victoires de la Musique, nous invite à découvrir une partition inédite, empreinte de rêve et d’émotion, sublimée par le récit captivant de Mathieu Laine. Un voyage où le violon, le violoncelle, la clarinette et le piano sont vos guides. Et où la variété des timbres et des rythmes piquent la curiosité et l’imaginaire des jeunes spectateurs comme de leurs parents.Dépaysement garanti dans ce concert, à partager en famille, à la découverte des merveilles de la musique et de ses pouvoirs d’évocation et de rêve. À partir de 5 ans

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92