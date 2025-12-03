LE ROI SE MEURT – THEATRE DES GEMEAUX PARISIENS – PARIS Paris

LE ROI SE MEURT Début : 2025-12-30 à 21:00. Tarif : – euros.

LE ROI SE MEURTCette oeuvre majeure du XXème siècle, en forme de parabole tragi-comique, emprunte le chemin de l'humour pour nous toucher au coeur.Le roi Bérenger ne veut pas le reconnaître, il va mourir…. Son royaume se dégrade et malgré l'accompagnement de ses deux reines et de son entourage, il enrage. Voici le parcours de cet homme jusqu'à la fin, de son pouvoir, de sa vie, de Tout… Avec ce texte devenu classique, Ionesco nous offre un chemin, inspiré du Livre des morts tibétain et de ses étapes, il nous accompagne tout au long de l'apprentissage de la mort. Quelle intuition d'écriture, quelle philosophie du Théâtre ! Tout en rythme et rupture de ton, cette pièce nous émeut et nous fait sourire de notre humanité si imparfaite, elle nous prend par la main et par l'âme vers unRien inévitable…Bien sûr, tout homme est une sorte de petit roi au centre de son univers… Le Roi Béranger est avant tout, comme chacun de nous, un homme viscéralement attaché à la vie et au monde qu'il a construit autour de lui. Quel être humain n'est pas tour à tour désinvolte, tyrannique, amoureux, injuste, généreux, angoissé, jouisseur, égoïste ? Mais voici que Béranger doit entendre la vérité : le temps est venu. Si son univers s'écroule, si son royaume se désagrège, c'est qu'approche la fin. Tiré à hue et à dia par ses deux épouses baroques, Béranger fait l'apprentissage de sa prochaine disparition, sous le regard de son imperturbable médecin-bourreau, de sa malicieuse servante et son pittoresque garde.Cette oeuvre majeure du XXème siècle, en forme de parabole tragi- comique, emprunte le chemin de l'humour pour nous toucher au coeur. Et quel humour ! Décapant, poétique, désarmant, inattendu, il nous mène droit vers « une sorte de libération de notre angoisse » comme le confiait Ionesco lui-même.Et n'oubliez pas : « Le printemps qui était là hier… nous a quittés il y a deux heures trente. »Distribution : Valérie Alane, Chloé Berthier, Thomas Cousseau, Armand Eloi, Vincent Lorimy, Nathalie LucasAuteur : Eugène IonescoMise en scène : Christophe LindonAssistante à la mise en scène : Mia KoumpanLumières : Cyril ManettaMusique : Cyril GirouxVidéos : Léonard

THEATRE DES GEMEAUX PARISIENS – PARIS 15 RUE DU RETRAIT 75020 Paris 75