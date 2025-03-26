LE ROI SOLEIL – LE DOME MARSEILLE Marseille

LE ROI SOLEIL Début : 2026-01-25 à 15:00. Tarif : – euros.

Face au succès des 2 premières représentations programmées le Samedi 24 Janvier 2026 à 15h00 & 20h30, LE ROI SOLEIL annonce une 3ème séance au Dôme de Marseille le Dimanche 25 Janvier 2026 à 15h00.Billets disponibles dès maintenant !—ACM ET DECIBELS PRODUCTIONS PRESENTENT : LE ROI SOLEILPour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : Le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13