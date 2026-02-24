Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 15:00 –

Gratuit : non 35 € à 85 € 35 € à 85 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/LE%20ROI%20SOLEIL-20109 Tout public

Comédie musicale Pour fêter son 20e anniversaire, le spectacle mythique « Le Roi Soleil », produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite.Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand ! Représentations du 13 au 16 mars 2026

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/LE%20ROI%20SOLEIL-20109



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

