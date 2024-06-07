LE ROI SOLEIL – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

ACM ET DECIBELS PRODUCTIONS PRESENTENT : LE ROI SOLEILPour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : Le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06