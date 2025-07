Le Roi Soleil / Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière Arles

Le Roi Soleil / Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière Arles mardi 29 juillet 2025.

Le Roi Soleil / Rencontres cinématographiques d’Arles

Mardi 29 juillet 2025 Horaires de représentation de 21h45 à 0h. La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Rencontre avec le réalisateur Vincent Maël Cardonna suivie du film en avant-première.

Les Rencontres Cinématographiques d’Arles, sont un festival consacré à toutes les formes d’écritures cinématographiques et aux métiers du cinéma. Il se déroule tous les étés à Arles, en plein-air à Croisière.



Synopsis

Un homme est mort au Roi Soleil, un bar-pmu à Versailles. Il laisse un ticket de loto gagnant de plusieurs millions d’euros. En s’arrangeant un peu avec la réalité et leur conscience, les témoins du drame pourraient repartir avec l’argent… Et si la vérité n’était qu’un scénario bien ficelé ?



De Vincent Maël Cardona

Avec Pio Marmaï, Lucie Zhang, Sofiane Zermani .

La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meet the director Vincent Maël Cardonna, followed by a preview of the film.

German :

Treffen mit dem Regisseur Vincent Maël Cardonna, gefolgt von einer Vorpremiere des Films.

Italiano :

Incontro con il regista Vincent Maël Cardonna seguito da un’anteprima del film.

Espanol :

Encuentro con el director Vincent Maël Cardonna seguido de un preestreno de la película.

