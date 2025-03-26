LE ROI SOLEIL – ZENITH D’AMIENS Amiens

LE ROI SOLEIL Début : 2026-02-28 à 20:30. Tarif : – euros.

ACM ET DECIBELS PRODUCTIONS PRESENTENT : LE ROI SOLEILSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) à partir du 13 novembre 2024 à 10h00 Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80