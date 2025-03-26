LE ROI SOLEIL – ZENITH DE CAEN Caen

LE ROI SOLEIL Début : 2026-02-08 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14