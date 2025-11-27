LE ROI SOLEIL – ZENITH DE LILLE Lille

RIEN NE SE PERD Début : 2026-02-26 à 17:00. Tarif : – euros.

Mamie récup’ déteste le gaspillage ! Chez elle rien ne se perd, tout se transforme ! Aujourd’hui est un grand jour, elle revient de son périple. Elle a visité des déchetteries, des recycleries et même… vos poubelles. De ce grand voyage, elle rapporte des trésors et elle a une idée derrière la tête… Elle veut fabriquer des amis pour Hervé, un personnage solitaire qu’elle a adopté il y a déjà plusieurs années… Mais Hervé, une marionnette créée à partir d’objets recyclés, est d’un naturel grognon. Va t’il apprécier ces nouveaux amis (la rappe peureuse, la chaussette triste et l’assiette timide) tout droit sortis des poubelles ? Rien n’est moins sûr…

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82