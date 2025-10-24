LE ROI SOLEIL – ZENITH D’ORLEANS Orleans

LE ROI SOLEIL Début : 2026-06-25 à 20:00. Tarif : – euros.

ACM ET DECIBELS PRODUCTIONS PRESENTENT : LE ROI SOLEILSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) à partir du 13 novembre 2024 à 10h00 Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur le site de la salle.Billetterie PMR/PSH disponible sur le site de la salle :Commande limitée à 2 places (1 place PMR/PSH 1 accompagnant par PSH/PMR)La billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%.Autres informations :Retrouvez toutes les informations MAJ jusqu’à la date du concert sur le site de la salle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69