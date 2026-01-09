LE RÔLE DE LA RÉSISTANCE DANS LA LIBÉRATION DE LA FRANCE. MUSÉE DE LA MÉMOIRE Portet-sur-Garonne

LE RÔLE DE LA RÉSISTANCE DANS LA LIBÉRATION DE LA FRANCE.

MUSÉE DE LA MÉMOIRE Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-04-01

fin : 2026-07-29

2026-04-01

À l’occasion du 80ème anniversaire de la Libération, la Fondation de la Résistance présente l’exposition itinérante Le rôle de la Résistance dans la Libération de la France .

L’exposition explore le rôle déterminant des résistants. L’armée des ombres n’a pas seulement pris les armes, mais elle a aussi mené un travail de renseignement essentiel pour le succès du débarquement du 6 juin 1944 et pour faciliter la progression des forces alliées, alors que la résistance allemande se révèle plus forte que prévue. L’exposition met en lumière son action, souvent méconnue ou mal évaluée, et montre comment elle a contribué à la réussite des opérations alliées et à la libération du pays. .

English :

To mark the 80th anniversary of the Liberation, the Fondation de la Résistance is presenting a traveling exhibition entitled The role of the Resistance in the Liberation of France .

