Le rôle de la végétalisation dans l’adaptation de Paris au dérèglement climatique: rencontre-débat Médiathèque Françoise Sagan Paris vendredi 26 septembre 2025.

Selon une étude récente du Lancet Planetary Health (2023), Paris reste l’une des villes les plus exposées en Europe concernant l’aléa climatique (fortes chaleurs et inondations) La forte urbanisation rend la capitale particulièrement vulnérable, car les matériaux tels que le béton, la pierre et le métal absorbent et retiennent la chaleur. Cette chaleur a des conséquences sur les vies humaines, Paris étant considérée comme l’une des villes européennes présentant le risque relatif le plus élevé en termes de surmortalité attribuée à cette cause.

En 2016, dans la foulée de la COP 21 à Paris, l’association Graine de Jardins organisait un colloque européen intitulé les Jardins au Secours du Climat ! Dix ans plus tard, les politiques volontaristes menées par la mairie de Paris en matière de végétalisation sont conséquentes mais sont-elles suffisantes? Sommes-nous sur la bonne trajectoire pour rendre la ville résiliente face à l’impact du dérèglement climatique? Faudrait-il faire plus ou différemment?

Conférence le vendredi 26 septembre de 19h à 21h dans l’auditorium de la médiathèque

Sur inscription

Ensemble, nous sommes le 10e Le collectif d’associations « Ensemble, nous sommes le 10e » a pour objet, depuis 1996, de favoriser la participation de tous les habitants du 10e arrondissement, français et étrangers, à la vie sociale, culturelle et politique de l’arrondissement. Cette participation contribue au renforcement de la démocratie locale et à l’exercice de la citoyenneté, favorise, entre autres, les échanges entre associations de l’arrondissement d’expressions culturelles diverses, et débouche chaque année sur des événements organisés à l’initiative d’« Ensemble, nous sommes le 10e ».

À l’occasion de la 30ème édition de la saison des Rencontres Interculturelles du 10ème, participez à une rencontre-débat organisée par Graine de jardins, avec Laurence Baudelet-Stelmacher, ethnologue urbaine et cofondatrice du mouvement des jardins partagés

Le vendredi 26 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

