Le rôle de ma vie Square Dullin Rennes Vendredi 11 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Acteur, actrice du changement, et si c’était le rôle de toute une vie ?

Interpellés par des cartes imagées représentant des gestes bons pour la planète, les participants sont invités à faire le point sur ceux qui font déjà artie de leur vie (et il y en a forcément!), ainsi que sur ceux qu’il leur reste à découvrir.

Une manière ludique et non culpabilisante de faire le point, et d’écrire les premières lignes de son scénario de transition vers un mode de vie encore plus durable grâce aux bonnes astuces délivrées par les animateurs !

Début : 2025-07-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T17:00:00.000+02:00

Square Dullin Square Charles Dullin, Sq. Charles Dullin, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine