Le rôle des Polonais dans le déchiffrement de la machine Enigma Coudehard Mont-Ormel

Le rôle des Polonais dans le déchiffrement de la machine Enigma

Coudehard 3 Route du Mémorial Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Cette conférence, animée par Jacques Wiacek, spécialiste de l’armée polonaise et auteur de Enigma, le temps des précurseurs (1932-1942) (paru en 2025) et Edmond Kern, spécialiste des machines Enigma, revient sur le rôle pionnier des mathématiciens polonais dans le décryptage de la machine Enigma, utilisée par l’armée allemande pour chiffrer ses communications. Bien avant l’implication des équipes britanniques de Bletchley Park, trois cryptologues — Marian Rejewski, Jerzy Różycki et Henryk Zygalski — posent les bases techniques qui permettront plus tard une lecture opérationnelle des messages ennemis.

La conférence abordera

– leurs méthodes innovantes,

– la coopération franco-polonaise autour du renseignement,

– la transmission des travaux aux Alliés en juillet 1939, élément crucial pour l’effort de guerre.

Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicace de l’ouvrage de J. Wiacek. .

Coudehard 3 Route du Mémorial Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61 memorial.montormel@orne.fr

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English : Le rôle des Polonais dans le déchiffrement de la machine Enigma

L’événement Le rôle des Polonais dans le déchiffrement de la machine Enigma Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne