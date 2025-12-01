Le rôle du Conseil syndical Maison de l’Habitant Nantes

Le rôle du Conseil syndical Maison de l’Habitant Nantes lundi 1 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-01 18:30 – 20:00

Gratuit : non Gratuit sur inscription

Vous êtes membre du conseil syndical de votre copropriété ou sur le point de le devenir ? Vous souhaitez mieux comprendre votre rôle, vos missions et vos responsabilités ? Participez à cette soirée d’information animée par un conseiller juriste de l’ADIL 44. Rôle, fonctionnement, articulation avec le syndic : toutes les clés pour remplir votre mission en toute sérénité.

Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/N3u