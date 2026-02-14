Le Roman de la Rose, un best-seller du Moyen Âge Auditorium des Champs Libres Rennes Jeudi 5 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tout à la fois poème d’amour courtois, conte allégorique et satire sociale, le Roman de la Rose est l’une des œuvres les plus célèbres du Moyen Âge.

L’histoire, écrite en deux temps par Guillaume de Lorris et Jean de Meung, suit un amant en quête de la Rose, représentant l’objet de son désir…

Sarah Toulouse, conservatrice du fonds ancien, présente ce best-seller à partir du magnifique manuscrit enluminé conservé dans les collections de la Bibliothèque des Champs Libres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T20:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



