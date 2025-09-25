Le Roman de Renart Troyes
Médiathèque Jacques-Chirac Troyes
14 mars 2026 15:00:00
Ce spectacle propose une mise en scène du célèbre Roman de Renart en version itinérante, comme au Moyen-Age où les histoires étaient racontées à hautes voix et en musique par des troubadours, de ville en ville…
Laissez-vous guider dans cette histoire emblématique, au gré d’une déambulation dans la Médiathèque Jacques-Chirac…
Gratuit Sur réservation
Médiathèque Jacques-Chirac Troyes 10000
