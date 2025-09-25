Le Roman de Renart Troyes

Le Roman de Renart

Médiathèque Jacques-Chirac Troyes Aube

Ce spectacle propose une mise en scène du célèbre Roman de Renart en version itinérante, comme au Moyen-Age où les histoires étaient racontées à hautes voix et en musique par des troubadours, de ville en ville…



Laissez-vous guider dans cette histoire emblématique, au gré d’une déambulation dans la Médiathèque Jacques-Chirac…



Gratuit Sur réservation auprès du Conservatoire (par tel ou mail) .

Médiathèque Jacques-Chirac Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

