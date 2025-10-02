LE ROMAN D’UN SALOPARD THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

LE ROMAN D’UN SALOPARD THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse jeudi 2 octobre 2025.

LE ROMAN D’UN SALOPARD

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 14 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-04 21:15:00

Date(s) :

2025-10-02

Et si votre frère était tout ce que vous détestez… mais aussi tout ce que vous n’êtes pas ?

Stéphane est un écrivain célèbre. Il a de l’argent, du succès… et un égo énorme. Il se croit au-dessus des autres et n’offre de la générosité que quand elle ne lui coûte rien, sauf un peu de son compte en banque.

Éric, lui, est tout l’inverse discret, gentil, humble. Il a repris l’entreprise familiale, s’occupe de sa famille, et fait tout ce qu’il peut pour exister à côté de ce grand frère qui prend toute la place.

L’un brille comme le soleil.

L’autre vit dans son ombre… depuis toujours.

Mais côtoyer d’aussi près le soleil sans penser à se protéger n’est pas sans risque… 11 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

English :

What if your brother is everything you hate? but also everything you’re not?

German :

Was ist, wenn Ihr Bruder alles ist, was Sie hassen, aber auch alles, was Sie nicht sind?

Italiano :

E se tuo fratello fosse tutto ciò che odi, ma anche tutto ciò che non sei?

Espanol :

¿Y si tu hermano es todo lo que odias… pero también todo lo que no eres?

L’événement LE ROMAN D’UN SALOPARD Toulouse a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE