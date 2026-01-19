LE ROMANTISME EN MUSIQUE Castelnaudary

LE ROMANTISME EN MUSIQUE

2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

A la fin du XVIIIe siècle, l’Allemagne s’engage dans un grand mouvement poétique et politique qu’on appelle le sturm und drang, qu’on peut traduire en français par tempête et passion. Ce mouvement va finalement donner naissance au romantisme qui se développera au XIXe siècle. Tchaïkovski, l’un des principaux représentants du romantisme, correspond à l’idée que nous nous faisons, peut-être à tort, de l’âme esclave.

Un grand écart permanent entre désespoir et joie frénétique.

On retrouve ces contrastes violents dans sa musique, sentimentale parfois à l’excès.

Reste l’incontestable talent du mélodiste et de l’orchestrateur…

Fanny Mendelssohn (1805-1847) Symphonie de chambre en mi bémol majeur

A. Arensky (1861-1906) Variations sur un thème de Tchaikovsky Op. 35a

P.I.TCHAIKOVSKY (1840-1893) Sérénade pour cordes en Do Majeur, Op.48

Deux concerts pédagogiques à 14h00 et à 17h00

.

English :

At the end of the 18th century, Germany embarked on a great poetic and political movement known as sturm und drang. This movement would eventually give rise to the Romanticism of the 19th century. Tchaikovsky, one of the leading exponents of Romanticism, corresponds to our idea, perhaps mistakenly, of the enslaved soul.

A permanent gap between despair and frenzied joy.

These violent contrasts can be found in his music, which is sometimes sentimental to excess.

What remains is the undeniable talent of the melodist and orchestrator?

Fanny Mendelssohn (1805-1847) Chamber Symphony in E-flat major

A. Arensky (1861-1906) Variations on a theme by Tchaikovsky Op. 35a

P.I.TCHAIKOVSKY (1840-1893) Serenade for Strings in C Major, Op.48

Two educational concerts at 2:00 pm and 5:00 pm

