Le Rond Point en fête Parking Domino Saint-Priest-de-Gimel
samedi 1 août 2026 · Parking Domino · Saint-Priest-de-Gimel
Informations pratiques
Saint-Priest-de-Gimel
Le Rond Point en fête
Parking Domino Gare de Corrèze Saint-Priest-de-Gimel Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Menu Duo Pâté de tête / Salade de choux Jambon à l’os sauce madère / pommes de terre Fromage Tartelette – .
Parking Domino Gare de Corrèze Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 24 96
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English : Le Rond Point en fête
L’événement Le Rond Point en fête Saint-Priest-de-Gimel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes