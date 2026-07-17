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AGENDA · Saint-Priest-de-Gimel

Le Rond Point en fête Parking Domino Saint-Priest-de-Gimel

samedi 1 août 2026 · Parking Domino · Saint-Priest-de-Gimel

Le Rond Point en fête Parking Domino Saint-Priest-de-Gimel

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Parking Domino
Adresse
Gare de Corrèze
Ville
19800 Saint-Priest-de-Gimel
Département
Corrèze
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Priest-de-Gimel

Le Rond Point en fête

Parking Domino Gare de Corrèze Saint-Priest-de-Gimel Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Menu Duo Pâté de tête / Salade de choux Jambon à l’os sauce madère / pommes de terre Fromage Tartelette –   .

Parking Domino Gare de Corrèze Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 24 96 

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English : Le Rond Point en fête

L’événement Le Rond Point en fête Saint-Priest-de-Gimel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes