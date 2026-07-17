Le Rond Point en fête Parking Domino Saint-Priest-de-Gimel

Informations pratiques

Saint-Priest-de-Gimel

Le Rond Point en fête

Parking Domino Gare de Corrèze Saint-Priest-de-Gimel Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Menu Duo Pâté de tête / Salade de choux Jambon à l’os sauce madère / pommes de terre Fromage Tartelette – .

Parking Domino Gare de Corrèze Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 24 96

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English : Le Rond Point en fête

L’événement Le Rond Point en fête Saint-Priest-de-Gimel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes