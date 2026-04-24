Le Roseau Programme du mois Le Roseau Biganos
Le Roseau Programme du mois Le Roseau Biganos vendredi 1 mai 2026.
Biganos
Le Roseau Programme du mois
Le Roseau 14 Rue de la Verrerie Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-01
Installé à Biganos depuis plus de 20 ans, le Roseau est une association qui porte le projet du Centre Social depuis 2012.
C’est un lieu de rencontre, de partage et d’échange.
C’est un espace pour les habitants qui invite à discuter, à créer des liens avec les autres, à prendre des décisions ensemble.
Au programme pour ces mois de mars et d’avril conférences, loto, groupes de paroles, ateliers enfants-parents, spectacle et sorties. .
Le Roseau 14 Rue de la Verrerie Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 17 54 57 accueil@le-roseau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Roseau Programme du mois
L’événement Le Roseau Programme du mois Biganos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Biganos (Gironde)
- GRP Tour du Bassin d’Arcachon De Biganos à Lège en écomobilité Biganos Gironde 1 mai 2026
- Sur les pistes de Robin « Jeu découverte sur le port de Biganos » Biganos Gironde 1 mai 2026
- De Biganos à Labouheyre via les GRP, GR6 et GR655 en écomobilité Biganos Gironde 1 mai 2026
- Connaissance du monde Les Pyrénées Espace culturel Lucien Mounaix Biganos 6 mai 2026
- Les rencontres artistiques Salle des fêtes Biganos 9 mai 2026