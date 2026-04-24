Le Roseau Programme du mois Le Roseau Biganos

Biganos

Le Roseau Programme du mois

Le Roseau 14 Rue de la Verrerie Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-01

Installé à Biganos depuis plus de 20 ans, le Roseau est une association qui porte le projet du Centre Social depuis 2012.

C’est un lieu de rencontre, de partage et d’échange.

C’est un espace pour les habitants qui invite à discuter, à créer des liens avec les autres, à prendre des décisions ensemble.

Au programme pour ces mois de mars et d’avril conférences, loto, groupes de paroles, ateliers enfants-parents, spectacle et sorties. .

Le Roseau 14 Rue de la Verrerie Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 17 54 57 accueil@le-roseau.fr

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English : Le Roseau Programme du mois

L’événement Le Roseau Programme du mois Biganos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin