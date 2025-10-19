Le rossignol et l’empereur de Chine Rue Henrionnet Vouziers

Le rossignol et l’empereur de Chine

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 0 EUR

Tarif réduit

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Ce spectacle poétique et musical inspiré du célèbre conte d’Andersen nous narre l’histoire d’un petit oiseau au chant merveilleux, qui émeut jusqu’à la Mort elle-même. C’est aussi un spectacle familial qui, en mêlant théâtre d’ombres, musique baroque et créations contemporaines, met en scène le contraste entre le chant libre du rossignol et les limites d’un oiseau mécanique, métaphore de notre société moderne fascinée par le contrôle et l’apparence.Un voyage visuel et sonore, où le merveilleux se mêle à la réflexion sur la disparition des oiseaux, la biodiversité, et la place de l’émotion dans un monde de plus en plus mécanisé.Durée 0h45 Dès 6 ans À partir de 17h, dégustation de thés chinois pour les adultes, chocolat chaud pour les enfants et petits gâteaux pour tout le monde ! Eh oui, Les Tourelles font aussi salon.

.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77

English :

This poetic, musical show, inspired by Andersen?s famous fairy tale, tells the story of a little bird with a wonderful song that moves even Death itself. It’s also a family show that blends shadow theater, baroque music and contemporary creations, highlighting the contrast between the nightingale’s free song and the limitations of a mechanical bird, a metaphor for our modern society’s fascination with control and appearance.A visual and aural journey, where the marvelous mingles with reflection on the disappearance of birds, biodiversity, and the place of emotion in an increasingly mechanized world.Running time: 0:45 From 6 years old From 5pm, Chinese teas for adults, hot chocolate for children and cakes for everyone! Yes, Les Tourelles is also a salon.

German :

Diese poetische und musikalische Aufführung, die von Andersens berühmtem Märchen inspiriert ist, erzählt die Geschichte eines kleinen Vogels mit einem wunderbaren Gesang, der sogar den Tod selbst rührt. Es ist auch ein Familienstück, das mit einer Mischung aus Schattentheater, Barockmusik und zeitgenössischen Kreationen den Kontrast zwischen dem freien Gesang der Nachtigall und den Beschränkungen eines mechanischen Vogels aufzeigt eine Metapher für unsere moderne Gesellschaft, die von Kontrolle und Schein fasziniert ist.Eine visuelle und akustische Reise, auf der sich das Wunderbare mit dem Nachdenken über das Vogelsterben, die biologische Vielfalt und den Platz der Emotionen in einer zunehmend mechanisierten Welt vermischt.Dauer: 0h45 Ab 6 Jahren Ab 17 Uhr: Verkostung von chinesischen Tees für Erwachsene, heiße Schokolade für Kinder und kleine Kuchen für alle! Ja, Les Tourelles ist auch ein Salon.

Italiano :

Questo spettacolo poetico e musicale, ispirato alla famosa fiaba di Andersen, racconta la storia di un uccellino con un canto meraviglioso che commuove persino la Morte stessa. È anche uno spettacolo per famiglie che, combinando teatro d’ombre, musica barocca e creazioni contemporanee, mette in evidenza il contrasto tra il canto libero dell’usignolo e le limitazioni di un uccello meccanico, metafora del fascino della nostra società moderna per il controllo e l’apparenza.Un viaggio visivo e sonoro, dove il meraviglioso si mescola alla riflessione sulla scomparsa degli uccelli, sulla biodiversità e sul posto delle emozioni in un mondo sempre più meccanizzato.Durata: 0h45 Dai 6 anni Dalle 17.00, tè cinese per gli adulti, cioccolata calda per i bambini e torte per tutti! Sì, Les Tourelles è anche un salone.

Espanol :

Este espectáculo poético y musical inspirado en el famoso cuento de Andersen cuenta la historia de un pajarillo con un canto maravilloso que conmueve incluso a la propia Muerte. Es también un espectáculo familiar que, combinando teatro de sombras, música barroca y creaciones contemporáneas, pone de relieve el contraste entre el canto libre del ruiseñor y las limitaciones de un pájaro mecánico, metáfora de la fascinación de nuestra sociedad moderna por el control y la apariencia.Un viaje visual y sonoro, donde lo maravilloso se mezcla con la reflexión sobre la desaparición de los pájaros, la biodiversidad y el lugar de la emoción en un mundo cada vez más mecanizado.Duración: 0h45 A partir de 6 años A partir de las 17h, ¡tés chinos para los adultos, chocolate caliente para los niños y pasteles para todos! Sí, Les Tourelles también es un salón.

L’événement Le rossignol et l’empereur de Chine Vouziers a été mis à jour le 2025-10-18 par Ardennes Tourisme