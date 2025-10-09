Le Rossignol & l’Empereur de Chine Lanvellec

Le Rossignol & l'Empereur de Chine Lanvellec jeudi 9 octobre 2025.

Le Rossignol & l’Empereur de Chine

Salle Steredenn Lanvellec Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-09 10:15:00

fin : 2025-10-09 11:00:00

2025-10-09

Avec le vrai rossignol, on ne sait jamais ce qui en sortira, tandis qu’avec l’automate tout est certain.

Le conte Le Rossignol et l’Empereur résume bien tout ce qui fait la beauté de la musique et du chant des oiseaux ils

restent insaisissables et renouvellent l’émerveillement à chaque instant. Ce spectacle est l’occasion de faire

entendre des instruments disparus chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe siècle, les flageolets d’oiseaux et serinettes, et d’apporter un regard contemporain sur le rapport homme/animal, dans une époque où la

biodiversité est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore. .

Salle Steredenn Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

