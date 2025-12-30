LE RÔTI COMEDIE SAINT-MARTIN – PARIS Paris

LE RÔTI Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Le Rôti – La nouvelle comédie d’Amanda SthersAprès les hilarants « Conseil de Famille », « Amis », et d’autres pièces devenues incontournables, Amanda Sthers revient au théâtre avec une nouvelle comédie aussi savoureuse qu’explosive : Le Rôti.Jérôme et Mélanie, couple de bobos parisiens, invitent deux amis à dîner : Julie, célibataire pétillante adepte des aventures sans lendemain, et Medhi, collègue de bureau aussi charmant que discret.Tout semble parfait… jusqu’au moment où Medhi refuse le plat principal : un rôti de porc, qu’il ne peut pas manger pour des raisons religieuses.Et là, la soirée dérape ! Entre maladresses, vérités qui fusent et rires nerveux, les langues se délient et les certitudes s’effritent.Avec son humour mordant et sa plume vive, Amanda Sthers transforme un dîner entre amis en miroir de nos malaises, de nos croyances et de nos contradictions.Le Rôti questionne notre tolérance, notre rapport à l’autre et ces sujets qu’on évite toujours de mettre… sur la table.Un texte plein d’esprit, de tendresse et de vérités bien saignantes.Auteur : Amanda Sthers Avec : Nader Boussandel, Valentin Giard, Vanessa Fery, Audrey David.Mise en scène : Benjamin Elharrar

COMEDIE SAINT-MARTIN – PARIS 33 BOULEVARD SAINT MARTIN 75003 Paris 75