Le Rouillacais « Théâtre du sport » Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

La Communauté de Communes du Rouillacais célèbre cet anniversaire avec une journée “Le Rouillacais, Théâtre du Sport”, pensée pour rassembler habitants, associations et acteurs locaux autour des valeurs du sport.

The Communauté de Communes du Rouillacais is celebrating this anniversary with a « Rouillacais, Theater of Sport » day, designed to bring together residents, associations and local players around the values of sport.

Die Communauté de Communes du Rouillacais feiert dieses Jubiläum mit dem Tag « Le Rouillacais, Théâtre du Sport », der Einwohner, Vereine und lokale Akteure rund um die Werte des Sports zusammenbringen soll.

La Comunità dei Comuni del Rouillacais celebra questo anniversario con la giornata « Rouillacais, Teatro dello Sport », pensata per riunire residenti, associazioni e attori locali intorno ai valori dello sport.

La Communauté de Communes Rouillacais celebra este aniversario con una jornada « Rouillacais, teatro del deporte », destinada a reunir a vecinos, asociaciones y agentes locales en torno a los valores del deporte.

