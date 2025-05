Le routard – Maison des Arts Allonnes, 17 juin 2025 20:30, Allonnes.

Comédie réalisée par Philippe Mechelen. Avec dans les principaux rôles Hakim Jemili, Christian Clavier et Michel Blanc.

Yann n’a qu’un seul rêve dans la vie voyager. Alors, quand il entend dire que le fameux guide du Routard recrute des gens pour faire le tour du monde, il se présente immédiatement à l’entretien et se fait embaucher. Sa première mission Marrakech, 40 adresses à vérifier en 5 jours. Mais Yann a oublié de mentionner un petit détail lors de son entretien il n’a jamais voyagé de sa vie. Ce qui lui semblait être au premier abord le « meilleur job du monde » va se révéler beaucoup moins idyllique que prévu… .

English :

Comedy directed by Philippe Mechelen. Starring Hakim Jemili, Christian Clavier and Michel Blanc

German :

Komödie unter der Regie von Philippe Mechelen. Mit in den Hauptrollen: Hakim Jemili, Christian Clavier und Michel Blanc

Italiano :

Commedia diretta da Philippe Mechelen. Interpreti: Hakim Jemili, Christian Clavier e Michel Blanc

Espanol :

Comedia dirigida por Philippe Mechelen. Protagonizada por Hakim Jemili, Christian Clavier y Michel Blanc

