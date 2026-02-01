Le Royaume aux 7 couleurs place saint Vincent Les Baux-de-Provence

Le Royaume aux 7 couleurs

Mercredi 25 février 2026 de 15h à 15h30.

Rdv à l’Office de Tourisme

place saint Vincent Auditorium de la citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Conte pour enfants . Le Royaume aux 7 couleurs invite les tout petits à plonger dans l’univers du théâtre à travers un conte plein de poésie, de rires et d’émotions.

Aux côtés de Merlin, laissez-vous emporter dans une aventure magique portée par le talent du comédien Samuel, dont l’interprétation captive et émerveille les jeunes spectateurs… et leurs parents.

Sur inscription à l’Office de tourisme .

place saint Vincent Auditorium de la citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Storytelling for children. Le Royaume aux 7 couleurs invites the very young to plunge into the world of theater through a tale full of poetry, laughter and emotion.

