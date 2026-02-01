Le Royaume aux sept couleurs place St Vincent Les Baux-de-Provence
Le Royaume aux sept couleurs place St Vincent Les Baux-de-Provence mercredi 25 février 2026.
Le Royaume aux sept couleurs
Mercredi 25 février 2026 de 15h à 15h30. place St Vincent Galerie de la Citerne Amphitéâtre- Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 15:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Spectacle, Conte théâtralisé pour enfants de 1 à 10 ans. Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme.
En famille ou entre amis, laissez les jeunes enfants explorer l’univers enchanteur du théâtre. Vivez l’aventure magique de Merlin et de son splendide Royaume aux 7 couleurs.
Mis en scène par notre comédien, Samuel, à travers un conte théâtralisé captivant. Émerveillement garanti. .
place St Vincent Galerie de la Citerne Amphitéâtre- Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show, Theatrical storytelling for children aged 1 to 10. Free on reservation at the Tourist Office.
L’événement Le Royaume aux sept couleurs Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Baux de Provence