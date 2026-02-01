Le Royaume aux sept couleurs place St Vincent Les Baux-de-Provence

Le Royaume aux sept couleurs

Mercredi 25 février 2026 de 15h à 15h30. place St Vincent Galerie de la Citerne Amphitéâtre- Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

2026-02-25

Spectacle, Conte théâtralisé pour enfants de 1 à 10 ans. Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme.

En famille ou entre amis, laissez les jeunes enfants explorer l’univers enchanteur du théâtre. Vivez l’aventure magique de Merlin et de son splendide Royaume aux 7 couleurs.

Mis en scène par notre comédien, Samuel, à travers un conte théâtralisé captivant. Émerveillement garanti. .

place St Vincent Galerie de la Citerne Amphitéâtre- Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Show, Theatrical storytelling for children aged 1 to 10. Free on reservation at the Tourist Office.

