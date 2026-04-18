Le Royaume de Kensuké Arvor Rennes
Le Royaume de Kensuké Arvor Rennes samedi 18 avril 2026.
Le Royaume de Kensuké Arvor Rennes Samedi 18 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine
Tarif du cinéma
Projection du film + Animation / jeux autour des images
Assistez à un évènement en deux temps :
1-la projection du film « LE ROYAUME DE KENSUKE »
2-atelier pour jouer et apprendre à lire les images avec l’association CinéJeunes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T17:00:00.000+02:00
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https://www.cinema-arvor.fr/evenement/2199771-cine-rencontre-le-royaume-de-kensuk-de-neil-boyle-kirk-hendry
Arvor 11 rue de chatillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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