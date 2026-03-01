Le Royaume de Mario

Les Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 18:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Découvrir le royaume de Supermario au Carré des toiles .

Les Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com

L’événement Le Royaume de Mario Cholet a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de tourisme du Choletais