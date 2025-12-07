LE ROYAUME DES GLACES – PATINOIRE CHARLEMAGNE Lyon

LE ROYAUME DES GLACES Début : 2025-12-07 à 10:45. Tarif : – euros.

Joliment nommé « Le Royaume des glaces » le nouveau spectacle du cirque d’Ukraine sur glace vous fera vivre 1h15 sans entracte de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins tels que , le jonglage, les cordes à sauter, les monocycles mais également ceux sans qui le cirque ne serait rien : Les Clowns » !Vous retrouverez plus de 25 artistes du Cirque d’Ukraine sur la glace.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PATINOIRE CHARLEMAGNE 100 COURS CHARLEMAGNE – 69002 Lyon 69