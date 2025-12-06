LE ROYAUME DES GLACES – PATINOIRE POLE SUD Grenoble

LE ROYAUME DES GLACES – PATINOIRE POLE SUD Grenoble samedi 6 décembre 2025.

LE ROYAUME DES GLACES Début : 2025-12-06 à 14:30. Tarif : – euros.

Joliment nommé « Le Royaume des Glaces », le nouveau spectacle du Cirque d’Ukraine sur Glace vous fera vivre un moment de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins tels que le jonglage, les cordes à sauter, les monocycles mais également ceux sans qui le cirque ne serait rien : Les Clowns !Pour réunir ces 25 artistes, Sergueï Kabakov, directeur de la troupe, a sélectionné des acrobates issus du cirque traditionnel mais également des gymnastes qui ont appris le patinage, ou bien encore des danseurs sur glace qui se sont plié aux règles circassiennes ! Ce creuset de talents venus de différentes disciplines artistiques et sportives donne au spectacle une incroyable énergie.L’association de tous ces talents lui confère une beauté et une magie tout à fait unique, grâce à la rigueur et au courage de ses artistes, fiers de leur pays et de leur culture, unis dans l’adversité.

PATINOIRE POLE SUD AVENUE D’INNSBRUCK 38100 Grenoble 38