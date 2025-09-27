Le Royaume des grands arbres Cie Canopée / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé
Le Royaume des grands arbres Cie Canopée / Théâtre Les 3 Chênes
Loiron-Ruillé Mayenne
Début : 2025-09-27 15:00:00
Récit
Qu’est-ce qu’une forêt ? Qu’est-ce qui y vit ?
À quoi ça sert ? En combien de temps ça pousse ?
Qu’est-ce qu’on ressent quand on la foule des pieds ?
Une courte forme réjouissante et poétique inspirée par l’œuvre et les initiatives du botaniste Francis Hallé.
• Théâtre Les 3 Chênes
• Samedi 27 septembre à 15h et 16h30
• Tout public dès 6 ans
• Gratuit sur réservation .
Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire
