Le Royaume des grands arbres Cie Canopée / Théâtre Les 3 Chênes

Loiron-Ruillé Mayenne

Début : 2025-09-27 15:00:00

Récit

Qu’est-ce qu’une forêt ? Qu’est-ce qui y vit ?

À quoi ça sert ? En combien de temps ça pousse ?

Qu’est-ce qu’on ressent quand on la foule des pieds ?

Une courte forme réjouissante et poétique inspirée par l’œuvre et les initiatives du botaniste Francis Hallé.

• Théâtre Les 3 Chênes

• Samedi 27 septembre à 15h et 16h30

• Tout public dès 6 ans

• Gratuit sur réservation .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire

