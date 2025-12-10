Le Royaume des lutins LOURDES Lourdes

Le Royaume des lutins

Découvrez le Royaume des Lutins au jardin des Tilleuls à Lourdes, du 20 au 23 décembre 2025.

> Tous les jours, de 14h à 17h balade en calèche avec le père Noël, départs toutes les 20 minutes.

> Tous les jours, de 14h30 à 17h30 stand de maquillage et ateliers créatifs. Confection de décorations et de souvenirs sur le thème de Noël.

> Samedi 20 décembre à 16h ouverture des Fêtes de Noël avec l’arrivée du Père Noël, goûter et distribution de friandises pour tous. Animation musicale avec la fanfare Boule de Notes.

> Dimanche 21 décembre

– à 14h30 escape game l’enquête de Noël . Une aventure captivante… À seulement quelques heures du départ pour la livraison, le Père Noël a égaré sa liste de cadeaux. Votre tâche consiste à la retrouver dans son bureau afin de garantir le bon déroulement de cette tournée essentielle. Animation gratuite à partir de 8 ans.

à 15h atelier maison en pain d’épices. Sur inscription au 06 74 62 37 41 coordination.evenementiel@vlle-lourdes.fr

> Lundi 22 décembre

– à 15h atelier maison en pain d’épices. Sur inscription au 06 74 62 37 41 coordination.evenementiel@vlle-lourdes.fr

– à 16h séances photos avec le Père Noël

> Mardi 23 décembre

– à 10h atelier créatif de Noël pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans.

– à 11h Fantaisie polaire un petit conte d’hiver et d’amitié, tout en douceur et en gaieté, par la Cie les Doux Sauvages. Gratuit, 25 minutes pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans.

– à 16h séances photos avec le Père Noël

– à 18h place Peyramale Fire Orchestra une symphonie enflammée et une grande montée en température par la Cie 64°, gratuit

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES Au Palais des Congrès et jardin des tilleuls Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 coordination.evenementiel@ville-lourdes.com

English :

Discover the Kingdom of the Goblins at the Jardin des Tilleuls in Lourdes, from December 20 to 23, 2025.

> Every day, from 2pm to 5pm: horse-drawn carriage ride with Santa Claus, departures every 20 minutes.

> Every day, from 2.30pm to 5.30pm: face painting and creative workshops. Christmas-themed decorations and souvenirs.

> Saturday, December 20, 4pm: opening of the Christmas festivities with the arrival of Santa Claus, snack and distribution of sweets for all. Musical entertainment with the Boule de Notes brass band.

> Sunday, December 21

– 2:30pm: escape game l’enquête de Noël . An exciting adventure? With only a few hours to go before his delivery, Santa has misplaced his gift list. Your task is to find it in his office and ensure the smooth running of this essential tour. Free entertainment ages 8 and up.

3pm: Gingerbread house workshop. Registration on 06 74 62 37 41 coordination.evenementiel@vlle-lourdes.fr

> Monday December 22

– 3pm: gingerbread house workshop. Registration on 06 74 62 37 41 coordination.evenementiel@vlle-lourdes.fr

– 4pm: photo sessions with Santa Claus

> Tuesday, December 23

– 10am: creative Christmas workshop for toddlers aged 6 months to 3 years.

– 11am: Fantaisie polaire a gentle, light-hearted tale of winter and friendship, by Cie les Doux Sauvages. Free, 25 minutes for toddlers aged 6 months to 5 years.

– 4pm: photo sessions with Santa Claus

– 6 p.m. Place Peyramale: Fire Orchestra a fiery symphony and a great rise in temperature by Cie 64°, free of charge

For further information, please contact us below.

