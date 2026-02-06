Le ruban qui inspire Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Mercredi 18 mars, 15h00 dans la limite des places disponibles

Un ruban qui inspire, quelques crayons de couleurs, à vous de faire travailler votre imagination !

L’album Le ruban est un imagier dans lequel Adrien Parlange utilise le signet (ce petit ruban qui sert à marquer une page) pour illustrer et compléter toutes sortes d’objets et animaux. Un ruban qui inspire, quelques crayons de couleurs, à vous de faire travailler votre imagination !

Atelier suivi d’une séance de dédicaces. Dès 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



