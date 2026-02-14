Le ruban qui inspire, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes

Le ruban qui inspire Mercredi 18 mars, 15h00 Bibliothèque Bourg-L’Évesque Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

L’album Le ruban est un imagier dans lequel Adrien Parlange utilise le signet (ce petit ruban qui sert à marquer une page) pour illustrer et compléter toutes sortes d’objets et animaux. Un ruban qui inspire, quelques crayons de couleurs, à vous de faire travailler votre imagination !

Atelier suivi d’une séance de dédicaces. Dès 5 ans.

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 35 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 35 »}]

É.Offredo