Le Ruban Rose Bodilis
dimanche 4 octobre 2026 · Bodilis
Informations pratiques
Bodilis
Le Ruban Rose
Salle multifonctions Bodilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Trail 7 km, 12 km et 18 km.
Départ à 9h pour le 18 km ; Départ à 9h15 pour le 7 et le 12 km.
Marche 3 km, 7 km et 12 km.
Départ à partir de 9h30 pour l’ensemble des circuits de marche.
Randonnées cyclo 50 km, 70 km et 80 km.
Départ à 8h30 pour les 70 et 80 km ; Départ à 9h pour les 50 km.
Le circuit marche de 3 km est spécialement adapté aux poussettes, afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette journée solidaire, en famille ou entre amis.
Points de ravitaillement prévus le long des parcours et collation partagée à l’arrivée.
Dons récoltés reversés à l’association ABSSOR.
Inscriptions en mairie de Bodilis ou Saint-Servais, ou sur HelloAsso. .
Salle multifonctions Bodilis 29400 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Le Ruban Rose Bodilis a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX