Informations pratiques

Bodilis

Le Ruban Rose

Salle multifonctions Bodilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Trail 7 km, 12 km et 18 km.

Départ à 9h pour le 18 km ; Départ à 9h15 pour le 7 et le 12 km.

Marche 3 km, 7 km et 12 km.

Départ à partir de 9h30 pour l’ensemble des circuits de marche.

Randonnées cyclo 50 km, 70 km et 80 km.

Départ à 8h30 pour les 70 et 80 km ; Départ à 9h pour les 50 km.

Le circuit marche de 3 km est spécialement adapté aux poussettes, afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette journée solidaire, en famille ou entre amis.

Points de ravitaillement prévus le long des parcours et collation partagée à l’arrivée.

Dons récoltés reversés à l’association ABSSOR.

Inscriptions en mairie de Bodilis ou Saint-Servais, ou sur HelloAsso. .

Salle multifonctions Bodilis 29400 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Ruban Rose Bodilis a été mis à jour le 2026-08-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX