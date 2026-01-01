LE RUISSELET À LA UNE ! GALERIE MUNICIPALE DE RIEUX VOLVESTRE Rieux-Volvestre

LE RUISSELET À LA UNE !

GALERIE MUNICIPALE DE RIEUX VOLVESTRE
1 Rue de l'Ort
Rieux-Volvestre
Haute-Garonne

Début : 2026-01-09 09:30:00

fin : 2026-01-30 13:00:00

2026-01-09

La galerie municipale de Rieux-Volvestre accueille en ce début d’année l’exposition itinérante de photos: Le Ruisselet à la une ! .

Vous découvrirez 13 photographies réalisées par un groupe d’usagers, accompagnées de leur témoignage .

English :

At the start of the new year, the Rieux-Volvestre municipal gallery is hosting a traveling photo exhibition entitled Le Ruisselet à la une!

