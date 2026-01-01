LE RUISSELET À LA UNE ! GALERIE MUNICIPALE DE RIEUX VOLVESTRE Rieux-Volvestre
GALERIE MUNICIPALE DE RIEUX VOLVESTRE 1 Rue de l’Ort Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Début : 2026-01-09 09:30:00
fin : 2026-01-30 13:00:00
2026-01-09
La galerie municipale de Rieux-Volvestre accueille en ce début d’année l’exposition itinérante de photos: Le Ruisselet à la une ! .
Vous découvrirez 13 photographies réalisées par un groupe d’usagers, accompagnées de leur témoignage .
English :
At the start of the new year, the Rieux-Volvestre municipal gallery is hosting a traveling photo exhibition entitled Le Ruisselet à la une!
