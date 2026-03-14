Le Run Archery

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Saint-Affrique accueille Arch’Attack, un événement sportif original mêlant vitesse, précision et gestion du stress le Run Archery en format sprint.

Le Run Archery est une discipline moderne qui combine course à pied et tir à l’arc, sur le principe du biathlon… mais sans neige ! Les participants alternent

Des boucles de course à pied

Des séances de tir à l’arc sur cibles

Cette discipline demande autant de capacités physiques que de maîtrise technique et mentale

Le principe de la course

Les équipes effectuent une boucle de course.

Elles s’arrêtent au pas de tir.

Chaque archer doit atteindre ses cibles.

En cas d’échec, des pénalités en course s’ajoute.

La compétition alterne ainsi course et tir jusqu’à l’arrivée 5 .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 03 54 saint-affrique@running-conseil.com

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English :

Saint-Affrique welcomes Arch?Attack, an original sporting event combining speed, precision and stress management: Run Archery in sprint format.

L’événement Le Run Archery Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)