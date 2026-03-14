Le Run Archery Saint-Affrique
Le Run Archery Saint-Affrique samedi 4 avril 2026.
Le Run Archery
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Saint-Affrique accueille Arch’Attack, un événement sportif original mêlant vitesse, précision et gestion du stress le Run Archery en format sprint.
Le Run Archery est une discipline moderne qui combine course à pied et tir à l’arc, sur le principe du biathlon… mais sans neige ! Les participants alternent
Des boucles de course à pied
Des séances de tir à l’arc sur cibles
Cette discipline demande autant de capacités physiques que de maîtrise technique et mentale
Le principe de la course
Les équipes effectuent une boucle de course.
Elles s’arrêtent au pas de tir.
Chaque archer doit atteindre ses cibles.
En cas d’échec, des pénalités en course s’ajoute.
La compétition alterne ainsi course et tir jusqu’à l’arrivée 5 .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 03 54 saint-affrique@running-conseil.com
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English :
Saint-Affrique welcomes Arch?Attack, an original sporting event combining speed, precision and stress management: Run Archery in sprint format.
L’événement Le Run Archery Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)